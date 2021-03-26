Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada | Video 26.03.2021 | 16:02
02:51
05:08
00:39
Manisa'da yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı 26.03.2021 | 14:38
06:12
03:29
02:15
01:14
Sivas'ta aile faciası! Öz babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü 26.03.2021 | 14:38
02:39
03:45
Arkadaşının attığı temizlik maddesi kör ediyordu | Video 26.03.2021 | 14:25
01:31
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü | Video 26.03.2021 | 14:25
00:45
00:14
Kamuflajlı kumara 27 bin lira sosyal mesafe cezası | Video 26.03.2021 | 14:30
01:37
Televizyonu böyle çalmışlardı! Üç adreste yakalandılar | Video 26.03.2021 | 14:31
00:47
Ankara’da Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı | Video 26.03.2021 | 14:31
00:09
Diyarbakır’da rehine operasyonu! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 26.03.2021 | 12:41
00:08
Kırıkkale'de kapkaç anları kamerada | Video 26.03.2021 | 12:34
01:05
18:42
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 34 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan döndüler.
Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı dağcılar, Süphan Dağı'na zirve yapmak için At Yaylası bölgesinde tırmanışa geçti. Süphandosd Kulübü öncülüğünde tırmanışa geçen dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı. Açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Adem Gül, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 derece kadar düştüğü bölgede yoğun tipi ve kara yakalandıklarını söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle faaliyeti sonlandırdıklarını dile getiren Gül, gelecek günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceklerini söyledi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı dağcıların sakal ve bıyıkları ise buz tuttu.