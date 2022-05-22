Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti | Video
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Antalya’da tırın arkasına tutunarak seyahat etmeye çalışan patenli genç, ölüme davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir başka araç tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, patenci gencin diğer araçlardan gelen kornalı ve sözlü uyarı tepkilerine önce aldırış etmedi sonra tırdan ayrılıp akan trafikte yoluna devam etti.