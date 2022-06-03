Video Yaşam Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı | Video
Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı | Video

Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı | Video

03.06.2022 | 14:16

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İstanbul’da durdurulan bir tırın dorsesinden 81 düzensiz kaçak göçmen çıktı. Kaçmaya çalışan tır sürücüsü de yakalandı.

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İstanbul Polisi; Esenyurt İlçesi TEM Otoyolu'nun üzerinde bir tırı şüphe üzerine durdurdu. Tır dorsesi kontrol edilirken kaçma teşebbüsünde bulunan aracın şoförü Bulgaristan uyruklu P.Z.S. (61) yakalandı.

Tırın dorsesinin içerisinden 70'i Suriye, 10'u Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplamda 81 düzensiz kaçak göçmen çıktı. Yapılan araştırmalarda; düzensiz kaçak göçmenlerin Edirne'den tıra bindirildikleri ve İstanbul'da ormanlık bir alanda bırakılmak üzere tır şoförü ile anlaştıkları tespit edildi. Araç sürücüsüne "6458 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 208 bin 494 lira idari para cezası kesildi. 81 düzensiz göçmen hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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