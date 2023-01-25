Tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı | Video
Bursa'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi sıkışarak yaralandı.
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