Tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı | Video 25.01.2023 | 09:22 Bursa'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi sıkışarak yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali E. idaresindeki kamyonet, ana yola çıkan TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Şaziye E. sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kamyonette sıkışan Şaziye E. itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şaziye E. Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.