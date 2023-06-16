Tır ile otomobil çarpıştı! Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü | Video
Sivas’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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