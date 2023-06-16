Video Yaşam Tır ile otomobil çarpıştı! Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü | Video
Tır ile otomobil çarpıştı! Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü | Video

Tır ile otomobil çarpıştı! Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü | Video

16.06.2023 | 10:34

Sivas’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. V.K idaresindeki tır ile M.E İdaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan sürüce ve bir yolcuyu Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ekipler şoka giren otomobil sürücüsünü ambulansa taşırken güçlük çekti. Kazada otomobilde bulunan sürücü M.E ve M.K, İ.K, B.K yaralandı. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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