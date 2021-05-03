Video Yaşam Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
03.05.2021 | 14:23

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Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gün Artuklu ilçesi valilik kavşağında meydana gelmişti. Bir otomobil, kavşaktan dönen tıra yandan çarptı. Çarpmanın sonunda tırda maddi hasar oluşurken otomobilin içinde bulunan Y.İ. ve K.İ. sıkışarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.İ. ve K.İ. sıkıştıkları araçtan çıkarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seyir halinde olan otomobilin, tıra yandan çarpması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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