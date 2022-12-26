Video Yaşam Tır ile servis minibüsü böyle çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı | Video
Tır ile servis minibüsü böyle çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı | Video

Tır ile servis minibüsü böyle çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı | Video

26.12.2022 | 20:02

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OTOMATİK OYNAT

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır ile servis minibüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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