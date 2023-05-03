Tır, işçi servisine çarptı, kazada can pazarı yaşandı: 33 yaralı | Video
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 1’i ağır 33 kişi yaralandı.
Kazada minibüs içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılırken, yaralı 33 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından yaşanan can pazarı da objektiflere yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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