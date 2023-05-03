Video Yaşam Tır, işçi servisine çarptı, kazada can pazarı yaşandı: 33 yaralı | Video
Tır, işçi servisine çarptı, kazada can pazarı yaşandı: 33 yaralı | Video

Tır, işçi servisine çarptı, kazada can pazarı yaşandı: 33 yaralı | Video

03.05.2023 | 09:45

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 1’i ağır 33 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi ile Yeşilce Sokağın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, tır, işçi servisine çarptı. Kazada işçi servisi sürüklenerek yan yatarken, içerisinde bulunan 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılırken, yaralı 33 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından yaşanan can pazarı da objektiflere yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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