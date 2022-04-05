Video Yaşam TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı | Video
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı | Video

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı | Video

05.04.2022 | 08:45

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BURSA'da sürücüsünün kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Ahmet Altındağ (42) yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Tülay Gümrah (35) yönetimindeki otomobil ve onun önündeki Serkan Küçük (36) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobillerin sürücüleri ile otomobildeki yolcu Seçkin Fırat Dinç (35) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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