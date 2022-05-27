Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
02:50
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video 27.05.2022 | 14:45
02:30
Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video 27.05.2022 | 14:46
01:37
01:25
TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu | Video 27.05.2022 | 14:14
00:31
İstanbul'a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı | Video 27.05.2022 | 14:37
00:30
Kahvehanede çay içerlerken tavan çöktü: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı | Video 27.05.2022 | 14:37
02:30
01:16
00:37
01:23
00:57
01:04
02:38
1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video 27.05.2022 | 12:24
00:23
00:10
Kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı | Video 27.05.2022 | 12:14
01:25
01:21
06:32
02:50
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kalıyor | Video 27.05.2022 | 11:38
İSTANBUL'da akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.