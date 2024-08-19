TIR sürücüsünün kapattığı yoldan geçmeye çalışırken kazaya neden oldular...O anlar kamerada
Nevşehir’de bir depoya yanaşmaya çalışan TIR sürücüsü yolu trafiğe kapatınca daralan yoldan geçmeye çalışan hafif ticari araç ile TIR çarpıştı. TIR'ın yolu kapatması araç kamerasına, kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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