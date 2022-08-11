Video Yaşam Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video
Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video

Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video

11.08.2022 | 08:57

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Uşak’ta bir tıra arkadan çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki muavin hayatını kaybetti. Otobüsteki 43 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza gece geç saatlerde İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Çınarcık Köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre İ.Ö. (59) kontrolündeki 06 PK 929 plakalı şehirlerarası otobüs, aynı istikamette seyir eden E.A. (42) kontrolündeki 43 AAF 342 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada ön tarafta oturan otobüs muavini Rasim Kutlucan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlenirken otobüsteki 43 kişi de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Turan Ergün basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda yaralanan 43 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Vali Ergün, "Saat 03.00 civarında meydana geliyor kaza. İzmir'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsümüz tırın dorsesine arkadan çarpıyor. Maalesef kazada bir vefat var. Yaralıların tamamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özel Öztan Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığımız bilgilere göre yaralılardan hayati tehlikesi olan yok, bu sevindirici haber. Yol da şu anda tek şeritten trafiğe açık" dedi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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