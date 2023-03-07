Tıra arkadan çarpan panelvan hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı | Video
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı sürücü, "Frene asıldım durmadı, çarptım" dedi.
Öte yandan, yaralı sürücü R.M., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldığı sırada kaza anını anlattı. R.M., "Gidiyordum birden çarptım. Tır hareket halindeydi. Frene asıldım durmadı, çarptım" dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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