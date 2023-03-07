Tıra arkadan çarpan panelvan hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı | Video 07.03.2023 | 10:44 TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı sürücü, "Frene asıldım durmadı, çarptım" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti İbni Sina Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. idaresindeki kargo malzemeleri taşıyan panelvan tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde H.A. hakimiyetindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü R.M. araçta sıkıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü R.M.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı sürücü, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, yaralı sürücü R.M., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldığı sırada kaza anını anlattı. R.M., "Gidiyordum birden çarptım. Tır hareket halindeydi. Frene asıldım durmadı, çarptım" dedi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.