TIR’a bindirilirken yakalandılar. 73 kaçak göçmen sınır dışı edildi | Video

İstanbul’da bir TIR’a bindirilirken operasyona gelen polisleri gören kaçak göçmenler kaçmaya çalıştı. 73 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin kaçmasına aracılık ettikleri tespit edilen üç kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti; Arnavutköy İlçesi Haraççılar Mahallesi'ndeki bir adreste yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Çevresi çitlerle ve konteynerlerle çevrili olan adrese operasyon yapıldı.

O esnada bir TIR'a bindirilmekte olan kaçak göçmenler, polisleri görünce kaçmaya başladı. 20 Bangladeş, 42 Afganistan, dört Pakistan, iki Sudan, iki Afrika ve üç Yemen uyruklu olmak üzere toplam 73 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edildi. Düzensiz kaçak göçmenlerin kaçmasına aracılık ettikleri tespit edilen A.K., H.D. ve E.V. isimli üç kişi de yakalanarak gözaltına alındı. E.V.'nin dört ayrı "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan ötürü suç kaydının olduğu ve aynı suçtan arandığı tespit edildi. E.V. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.