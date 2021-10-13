TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Akhisar-Saruhanlı kara yolu Koyuncu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mutlu Tüfekçi'nin (42) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki B.İ. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tüfekçi ile yanındakiler Serap Tüfekçi (41) ile Remziye Tüfekçi (66) yaralandı. İlk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Tüfekçi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.