Video Yaşam Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi | Video
Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi | Video

Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi | Video

27.06.2023 | 12:16

Denizli’nin Çardak ilçesinde kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen aracın sürücüsü feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise kazada hafif yaralandı.

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Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki 07 ADR 353 plakalı SUV araç, Ankara Karayolu üzerindeki petrol istasyonunda mola veren ve yola çıkmak için manevra yapmaya hazırlanan Metin B.'nin kullandığı 34 JZ 208 tıra arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi.

Metal yığınına dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Recep Çapuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan tır sürücüsü Metin B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün uyuklamış olabileceği iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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