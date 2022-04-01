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OTOMATİK OYNAT
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İki günde iki iş yerini soyan hırsız tutuklandı | Video 01.04.2022 | 13:16
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Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 01.04.2022 | 12:45
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Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı | Video 01.04.2022 | 12:41
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Aile boyu hırsızlık kamerada | Video 01.04.2022 | 12:45
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TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01.04.2022 | 11:53
02:57
Pendik’te yol kapatan asker eğlencesi kamerada | Video 01.04.2022 | 11:11
03:40
Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo | Video 01.04.2022 | 11:11
13:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2022 Cuma atv izle! | Video 01.04.2022 | 11:11
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Köpeğiyle poz veren Pınar Altuğ takipçisine öyle bir cevap verdi ki | Video 01.04.2022 | 11:15
01:34
Son Dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! | Video 01.04.2022 | 10:57
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2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı | Video 01.04.2022 | 10:41
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5 bin kuzu anneleriyle böyle buluştu | Video 01.04.2022 | 10:26
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Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 01.04.2022 | 10:19
GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da eğitimli köpek Max ile yapılan aramada 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.