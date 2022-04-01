TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da eğitimli köpek Max ile yapılan aramada 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine hareket geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak eğitimli köpek 'Max' ile arama yaptı. Plakası açıklanmayan TIR'da yapılan aramada 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü gözaltına aldı.