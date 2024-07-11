Tırda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da narkotik dedektör köpeği 'Sam' ile bir tırda yapılan aramada ele geçen 900 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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