Tır'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı | Video

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ADANA'da, durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alınırken, uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği ortaya çıktı.
Emniyete götürülen M.E., ifadesinde, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Araçta uyuşturucu madde olduğundan haberim yoktu" dedi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.