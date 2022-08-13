Video Yaşam Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı | Video
Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı | Video

Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı | Video

13.08.2022 | 09:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı | Video 00:56
Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı | Video 13.08.2022 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 02:24
Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 12.08.2022 | 22:39
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 03:31
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 12.08.2022 | 22:34
Son Dakika: Antalya’da banka müdürü, şubede rehin alındı | Video 01:05
Son Dakika: Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı | Video 12.08.2022 | 16:10
Nusaybin’de sulama kanalına düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 00:55
Nusaybin’de sulama kanalına düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.08.2022 | 15:30
Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi | Video 00:38
Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi | Video 12.08.2022 | 15:37
Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 00:12
Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 12.08.2022 | 15:06
Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 01:26
Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 12.08.2022 | 14:41
Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 00:31
Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 12.08.2022 | 14:51
İstanbul’da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:06
İstanbul'da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2022 | 14:50
Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 01:07
Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 12.08.2022 | 14:39
Müze çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora’yı böyle ele geçirdiler! | Video 00:50
"Müze" çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora'yı böyle ele geçirdiler! | Video 12.08.2022 | 14:27
Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 01:02
Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 12.08.2022 | 14:27
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video 00:52
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video 12.08.2022 | 12:43
Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video 02:05
Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video 12.08.2022 | 12:40
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy’de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü! Çok sayıda yaralı var | Video 02:53
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü! Çok sayıda yaralı var | Video 12.08.2022 | 14:06
Son Dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı | Video 00:06
Son Dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı | Video 12.08.2022 | 12:55
Artvin’de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 02:37
Artvin’de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 12.08.2022 | 12:25
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:48
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 12.08.2022 | 12:14
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:52
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 12.08.2022 | 12:05

Uşak’ta polis ekiplerinin adım adım takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Uşak'a bir tır ile yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı adım adım takip etti. Uşak Nuri Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis noktasında durdurulan tırda arama yapıldı.

Tırın dorsesinde yapılan aramada yaklaşık 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA