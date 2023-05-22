TIR'dan dökülen mıcırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti | Video
SİVAS'ta özel sektöre ait bir beton fabrikasında TIR'dan dökülen mıcırın altında kalan sürücü İsmet Göktaş (50) hayatını kaybetti.
Göktaş'ın Ulaş ilçesi yakınlarındaki Tecer Dağı'ndan TIR ile mıcır getirdiği, dökmeye çalışırken sıkışan kapağı açmaya çalışırken bir anda dökülen mıcırın altında kalmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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