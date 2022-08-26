Video Yaşam Tire’de 67 kök kenevir ele geçirildi | Video
Tire’de 67 kök kenevir ele geçirildi | Video

Tire’de 67 kök kenevir ele geçirildi | Video

26.08.2022 | 08:28

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İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron ile tespit edilen 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Tire ilçesine bağlı Kahrat Köyü yakınlarındaki bir arazide, Hint keneviri yetiştirildiği dron ile tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda boyları 100 ile 350 santimetre olan 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.

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