Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı | Video

Samsun'da hareket halindeyken açılan tırın damperinin yaya üst geçide çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Karadeniz Bölgesindeki illere tuğla götüren Oğuzhan Bayrak idaresindeki çekici, tır hareket halindeyken damperi açılarak şahlandı. Sürücü damperin açıldığıını fark edemeyince damper yaya üst geçidine çarptı. Bu sırada çarpmanın şiddetiyle tırın şoför kabini sert bir şekilde önü doğru düştü. Kazada, tır sürücüsü Oğuzhan Bayrak ile yanında bulunan Burak Koçak, Oğuzhan Toprak ve Hakan Çil yaralandılar. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Tırın darperinin çarptığı yaya üst geçitte büyük çapta zarar gördü. Üst geçit tehlike oluşturduğu için yaya geçişine kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.