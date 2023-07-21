Tırın altına giren otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde meydana gelen kazada otomobil, çarptığı tırın altına girdi; otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilin sürücüsünün çarptığı tırı kullanan sürücü ile kuzen oldukları öğrenildi.
KURTARMA SEFERBERLİĞİ
Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAHREDEN TESADÜF
Kazanın ardından ölen sürücünün amcasının oğlu olduğu öğrenilen tırın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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