Tırın altına kalan motosiklette sürücü öldü, eşi yaralandı...O anlar kamerada | Video

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin tırın altında kaldığı kazada sürücü hayatını kaybetti eşi de yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.