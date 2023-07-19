Tırın altına kalan motosiklette sürücü öldü, eşi yaralandı...O anlar kamerada | Video
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin tırın altında kaldığı kazada sürücü hayatını kaybetti eşi de yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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