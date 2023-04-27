Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tır'a çarptı: 2 ölü | Video
Afyonkarahisar’da kavşakta tırın çarptığı hafif ticari araç savrularak bir başka tıra daha çarptı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada biri 82 yaşında iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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