Video Yaşam Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tır'a çarptı: 2 ölü | Video
Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tır'a çarptı: 2 ölü | Video

Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tır'a çarptı: 2 ölü | Video

27.04.2023 | 09:18

Afyonkarahisar’da kavşakta tırın çarptığı hafif ticari araç savrularak bir başka tıra daha çarptı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada biri 82 yaşında iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. (82) yönetimindeki 03 HL 640 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.İ.Y., yönetimindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç önce M.G.'nin kullandığı tıra çarptı, ardından orta refüje girip aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından deyim yerindeyse can pazarı yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Ç.Y., ile yanında bulunan B.Y.'yi (25) güçlükle araçtan çıkarıp ardından ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan şahıslar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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