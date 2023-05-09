Tırın çarptığı kamyonet şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu | Video 09.05.2023 | 11:25 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önce kamyonete ardından hafif ticari araca çarptı; 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ömer Öztaş (58) yönetimindeki tır, önünde duraklayan sürücü Özcan Ilgar(22) yönetimindeki ahşap yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan tır, aynı yöne seyreden sürücü Musa Mengüverdi (38) yönetimindeki hafif ticari araca da çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, kaldırım üzerinden çıkarak kıl payı, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, kamyonetteki yolcu Ufukcan Ilgar (18) yaralandı.Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.