Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video

Afyonkarahisar’da caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Şahsın çarpmanın etkisi ile ayakkabılarının çıktığı ve metrelerce ileriye savrulduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ise görenleri dehşete düşürdü.