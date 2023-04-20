Video Yaşam Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video
Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video

Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video

20.04.2023 | 00:59

Afyonkarahisar’da caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Şahsın çarpmanın etkisi ile ayakkabılarının çıktığı ve metrelerce ileriye savrulduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ise görenleri dehşete düşürdü.

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