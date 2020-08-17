Video Yaşam Tırın dorsesi alev alev yandı, yaşanan patlamalar böyle görüntülendi | Video

Tırın dorsesi alev alev yandı, yaşanan patlamalar böyle görüntülendi | Video

Tırın dorsesi alev alev yandı, yaşanan patlamalar böyle görüntülendi | Video
17.08.2020 | 18:28

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Sivas’ın Zara ilçesinde bir tırın dorsesi alev alev yandı o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Edinilen bilgilere göre yangın Sivas-Suşehri karayolu Zara ilçesi Kaplan köyü Çotuklar mezrası yakınlarında meydana geldi. Maraş taşı yüklü Mercedes marka tırın dorsesinin tekerleklerin bulunduğu kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangının başladığı yeri kontrol etti. Kontrol ettiği sırada çekiciyi dorseden ayırmak isterken bir patlama meydana geldi. Şans eseri sürücü yaralanmadı. Durumun ciddiyetini fark eden sürücü hemen çekiciyi dorseden ayırdı. Tırın dorsesi kısa sürede alevle kaplandı. Yangın devam ettiği sırada ikinci bir patlama daha meydana geldi. O sırada yangını izleyen vatandaşlar şans eseri o patlamadan da yara almadan kurtuldu. Yangını fark eden bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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