TIR'ın dorsesindeki plastik atıklar alev alev böyle yandı | Video

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki TIR'ın balataların ısınması sonucu çıkan yangında, dorsede yüklü olan 25 ton atık plastik yandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.