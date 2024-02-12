Tırın hafif ticari araca çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video
Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca tırın çarptığı kaza güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan S.A. ile M.A.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde tırın kırmızı ışık sebebiyle bekleyen hafif ticari araça çarptığı görülüyor. Tır çarptığı aracı metrelerce sürüklüyor. Hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabiliyor.
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