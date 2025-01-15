Video Yaşam Tırın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü | Video
Tırın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü | Video

Tırın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü | Video

15.01.2025 | 15:58

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tır önce köprünün kolonuna ardından önündeki araca çarptı. Faciadan dönülen kazada şans eseri bir kişi yaralanırken, olayda tırın dorsesin de taşıdığı koliler ise çevreye dağıldı.

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Kaza, Konya Yolu Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., idaresindeki 27 ABP 316 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce köprünün kolonlarına ardından önündeki N.K.'nın kullandığı 15 AP 064 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü H.Y., yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. H.Y., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan koliler çevreye saçılırken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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