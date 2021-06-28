Video Yaşam Tırın körüğünün patlaması sonucu 1 kişinin öldüğü anlar güvenlik kamerasında | Video

Tırın körüğünün patlaması sonucu 1 kişinin öldüğü anlar güvenlik kamerasında | Video

Tırın körüğünün patlaması sonucu 1 kişinin öldüğü anlar güvenlik kamerasında | Video
28.06.2021 | 15:09

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bozulan tır körüğünü tamir etmek isteyen 32 yaşındaki esnafın meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetli ile tonlarca ağırlığında tırın yerinde oynaması anbean kayıt altına alındı.

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Olay, geçtiğimiz hafta sonu Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K.'nin kullandığı 26 BN 979 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin karayolunda arıza yaptı. Sürücü E.K., bunun üzerine tırı yakındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, tamir için Emirdağ Sanayi Sitesi'ndeki tamirci esnafı Yasin Akgün'den (32) yardım istedi. Akgün, belirtilen adrese giderek dorsenin altında tamir işlemi yapmaya başladı. Bu sırada içi hava dolu körük henüz belirlenemeyen sebepten ötürü patladı. Dorsenin düşmesi sonucu ağır yaralanan Akgün için çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Akgün'ü ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akgün burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PATLAMADA TIR YERİNDEN OYNADI, SESİ DUYANLAR DEHŞETE KAPILDI
Yaşanan feci olayda tırın içi hava dolu körüğünün patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanından başka tırların geçtiği esnada tamir yapılan tırın patlamanın şiddeti ile bir anda yerinden oynadığı görülüyor. Patlama sesini duyanlar yardım için tıra doğru koşarken, olayda dorsenin altında kalan Akgün'ü gördüklerinde ise hemen 112 Acil servisi arayarak yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgün'ü yaralı olarak alıp ambulansa koyarak hastaneye doğru yola çıkıyor.

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