Tırlara uyuşturucu operasyonu: 120 kilo esrar ele geçirildi | Video

Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirirken, 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente iki tır ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis tırların geliş güzergahında önlem aldı. Bir süre sonra gelen tırları takibe alıp durduran polis hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği bölgelerde çalışma yapan polis iki tırda toplamda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle ilgili polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Y.Ö., S.Ç., İ.E. ve E.M. tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.