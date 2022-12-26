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OTOMATİK OYNAT
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Buz tutan Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi | Video 26.12.2022 | 09:06
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 26.12.2022 | 10:28
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Asker uğurlaması mahalleyi çileden çıkardı | Video 26.12.2022 | 09:53
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Tırlara uyuşturucu operasyonu: 120 kilo esrar ele geçirildi | Video 26.12.2022 | 10:22
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Van kar yağışıyla beyaza büründü | Video 26.12.2022 | 10:00
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Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 26.12.2022 | 09:15
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Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar | Video 26.12.2022 | 09:15
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Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı | Video 25.12.2022 | 18:40
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı | Video 25.12.2022 | 15:21
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Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti | Video 25.12.2022 | 12:45
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Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 25.12.2022 | 12:28
Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirirken, 4 zanlı tutuklandı.