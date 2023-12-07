Tırmandığı direkteki kabloları bıçakla keserek çalan şahıs kamerada | Video
Arnavutköy’de bir direğin yanına yaklaşan şahıs, bina duvarına bitişik olan kabloları eliyle sökemeyince elektrik direğine tırmanarak cebindeki bıçakla kabloları kesti. Kesilen kabloları yanındaki poşete koyan hırsız, hızla olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
"ÇALIŞAN SANDIM AMA HIRSIZMIŞ"
Olayın yaşandığı sokakta bir işletme sahibi olan Ali Bülbül, "Kapının önünde dururken bir kişinin direkte olduğunu gördüm. Ben bir görevli olduğunu düşündüm ve önemsemeden içeriye girdim. Bir müddet sonra tekrar çıktığımda komşu bana görünce neden söylemediğimi söyledi bende çalışan olduğunu düşündüğümü söyledim. Polise haber verildi ama kaçtı gitti nasıl bulacaklar. Aynı gece de bir diğer direkteki kabloları kesmiş benim çocuğum görmüş. Ben hırsıza denk geldim ama görevli zannettim. Herhalde bir noktadan başlamış burada da sona ermiş bu kablolar bütündü çünkü. Ben ilk gördüğümde görevli arabası arıyorum buraya yeni hat döşendi ben sanıyorum onarım yapıldı yeni hat ile ilgili bu kabloları alıyorlar sandım nereden bileyim. Diğer sokakta da kablolar alınmış mesela onu da kendileri mi aldı hırsız mı aldı onu da anlamadık" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden olan Ersin Arslan, "Gündüz vakti nasıl bir cesaret olduğunu anlamadım internet kablolarını çalıp gidiyorlar sürekli oluyor burada. İki sokak ötede de çalınmış bu konu bizi rahatsız ediyor. Bu ilginç bir hırsızlık bizim can güvenliğimiz yok gerçekten gündüz vakti gelip direğe tırmanıp hırsızlık yapılıyorsa çocuklarımızı nasıl sokağa çıkartalım" şeklinde konuştu.
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