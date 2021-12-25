Video Yaşam Tırpan operasyonu kapsamında Mersin'de 10 kişi gözaltına alındı | Video
Tırpan operasyonu kapsamında Mersin'de 10 kişi gözaltına alındı | Video

Tırpan operasyonu kapsamında Mersin'de 10 kişi gözaltına alındı | Video

25.12.2021 | 13:21

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen 'tırpan' operasyonlarının Mersin ayağında 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'tırpan' operasyonları kapsamında, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı'na yönelik Mersin merkezli Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda B.İ., R.A., H.K., Y.Ü., Y.Y., B.E., M.Y., F.K, F.D. ve R.T. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 3 adet pompalı tüfek, 25 kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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