Tokat'ta 4 dükkanı soyan hırsızlar kamerada: Yardım kumbarasını da çaldılar | Video
Gece saatlerinde Tokat Sanayi Sitesi'nde yaşanan olayda, dört dükkâna giren gözü dönmüş hırsızlar iş yerlerine büyük zarar verirken çaldıkları yardım kumbarası ile vicdanları sızlattı.
Kasadaki bozuk paraları almakla yetinmeyen hırsızlar, yürekleri sızlatan bir davranışa daha imza attı. SMA hastası bir çocuğun yardım kumbarasını çalarken görülen hırsız, yürekleri sızlattı. Kameraya yansıyan görüntülerde; dükkanın camını ayağı ile kırarak içeri giren hırsız masadaki gözleri karıştırıyor. Kasadaki bozuk paraları cebine dolduran vicdansız hırsız daha sonra SMA hastası çocuğun yardım kumbarasını da alarak içindeki paraları cebine dolduruyor. Hırsızın dükkan içerisindeki rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.
Yetkililer, hırsızın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yerine intikal eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, hırsızlık yapılan dükkânlarda detaylı araştırma gerçekleştirdi. Olay sonrası Tokat Emniyet Müdür Yardımcısı Asayiş Şube Müdürü Cevdet Altındaş da olayın gerçekleştiği iş yerlerine giderek inceleme yaptı. Ancak, hırsızın kimliği ve yerinin tespiti konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Hırsızlık olayı, iş yeri sahipleri ve bölge halkı arasında büyük endişe ve öfkeye sebep oldu. Toplumun her kesiminden gelen tepkiler, hırsızın bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor. Yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için daha etkin tedbirler alınması konusunda vatandaşları uyardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:56
12:04
00:35
01:32
Samsun'da suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 16.02.2024 | 10:21
02:00
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 25’i kadın 37 kişi yakalandı | Video 16.02.2024 | 10:39
00:17
Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti | Video 16.02.2024 | 10:39
02:09
07:11
45 gün ayrı kaldığı bebeğine Müge Anlı'da kavuştu | Video 16.02.2024 | 10:39
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 16.02.2024 | 10:27
01:21
Aksaray’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 16.02.2024 | 10:08
03:39
Marmara Denizi'nde batan gemi için dalış yapılacak | Video 16.02.2024 | 09:31
00:28
00:23
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video 16.02.2024 | 08:39
01:39
Erzincan’daki maden ocağında toprak kayması olayında 4’üncü gün | Video 16.02.2024 | 08:44
01:32
Sakarya'da iki katlı ev alev topuna döndü | Video 16.02.2024 | 08:39
01:21
Yüksekova’da 5 metrelik kar tünelinde çalışma 15.02.2024 | 23:46
02:13
Menteşe’de başka araca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı 15.02.2024 | 23:46
03:03
01:22:29
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 15.02.2024 | 20:48
04:30
Alevler dışarı taştı, gökyüzünü dumanlar kapladı 15.02.2024 | 20:36