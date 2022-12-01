Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye sevk edildi | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
01:28
Nişandaki "Argo konuşma" kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video 01.12.2022 | 08:56
02:47
Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti 01.12.2022 | 08:49
02:22
00:59
Samsun’da otomobil takla attı: 2 ağır yaralı | Video 01.12.2022 | 08:45
01:10
Meksika’da boru hattında patlama: 19 yaralı | Video 30.11.2022 | 21:46
00:31
Silah kaçakçılığı operasyonunda adeta cephanelik çıktı: 16 gözaltı | Video 30.11.2022 | 16:56
01:47
Roman Abramoviç Beykoz’da 50 bin Dolara yalı kiraladı | Video 30.11.2022 | 16:42
04:49
İstanbul'da taksiciler "değişim saati" bahanesiyle yolcu almadılar | Video 30.11.2022 | 15:59
01:16
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 30.11.2022 | 15:56
00:59
12:03
00:51
Okulda dehşet! 12 yaşındaki kız öğrenci, arkadaşını öldürdü | Video 30.11.2022 | 15:57
01:16
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 30.11.2022 | 15:57
01:23
Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 30.11.2022 | 14:25
11:00
05:00
Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video 30.11.2022 | 13:46
01:12
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 30.11.2022 | 13:34
04:32
Ördeği Duman'ı her gün Tekirdağ sokaklarında gezdiriyor | Video 30.11.2022 | 13:46
00:37
Viranşehir’de silahlı kavga: 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 13:56
Tokat'ın Niksar ilçesinde yatılı bölge okulunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 50 öğrenci hastaneye sevk edildi.
Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Niksar Devlet Hastanesinde öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Çelik, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahede altında tutulacaklarını söyledi.