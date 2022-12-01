Video Yaşam Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye sevk edildi | Video
Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye sevk edildi | Video

Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye sevk edildi | Video

01.12.2022 | 08:45

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Tokat'ın Niksar ilçesinde yatılı bölge okulunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 50 öğrenci hastaneye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi, Çimenözü Köyü, Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Okulunda kalan 137 öğrenciden 50'si gece saatlerinde rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle öğrenciler ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerin akşam yemeğinde lahmacun, salata ve ayrandan oluşan menüden yedikleri öğrenildi. Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Niksar Devlet Hastanesinde öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Çelik, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahede altında tutulacaklarını söyledi.

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