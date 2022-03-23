Tokat’ta 8 asırlık tarihi türbenin kurşun çatı levhaları çalındı | Video

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Tokat’ın Niksar ilçesinde yaklaşık 840 yıllık olduğu tahmin edilen Hacı Çıkrık Türbesi'nin çatısında bulunan kurşun levhalar çalındı.
Mahalle sakinlerinden Ersin Bayrakçıoğlu da türbenin çatışındaki kurşun levhaları çalınmış olmasını üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Hırsızlar türbe falan dinlemiyor, bu vicdansızlıktır, olduğu gibi çalmışlar kurşunların yarısını. Hırsızlık artık diz boyu olmuş, ne diyeceğimi bilemiyorum diyecek bir şey yok. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, olacak şey değil" dedi.
Necip Işık adlı vatandaş ise insanların tarihlerine saygılı olmasını ve koruması gerektiğinin altını çizerek; "Görüldüğü üzere kurşun plakalar alınmış çalınmış. Olmaması gereken bir şey, tarihi eserlerimizin zarar görmemesini isterim" ifadelerini kullandı.