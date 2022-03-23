Video Yaşam Tokat’ta 8 asırlık tarihi türbenin kurşun çatı levhaları çalındı | Video
Tokat’ta 8 asırlık tarihi türbenin kurşun çatı levhaları çalındı | Video

Tokat’ta 8 asırlık tarihi türbenin kurşun çatı levhaları çalındı | Video

23.03.2022 | 10:51

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Tokat’ın Niksar ilçesinde yaklaşık 840 yıllık olduğu tahmin edilen Hacı Çıkrık Türbesi'nin çatısında bulunan kurşun levhalar çalındı.

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Niksar'da Danişmendli Beyliği döneminde Emir Bedrettin Atabey Ebu Mansur Bin Aslandoğmuş tarafından yapılan Selçuklu eseri türbenin çatısını kaplayan kurşun levhaların çalındığını fark eden mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Tarihi türbenin çatısındaki kurşun levhaların bir kısmı sökerek götüren kişi yada kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mahalle Muhtarı İsmail Karataş, yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Ecdadımızın bu güzel mekanlarını korumak bizim vatandaş olarak görevimiz olması gerekiyor ve yaşatmamız gerekiyor. Mahallemizdeki bir türbede tarihi bir mekanda yaşanan bu olay bizleri çok üzdü. Bölgedeki ışıklandırmalarımızın daha iyi olmasını istiyoruz. Özellikle çevremizdeki insanlarımızın zarar değil faydalı şekilde olmalarını rica ediyorum. Türbeye zarar veren kişileri de esefle kınıyorum inşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ersin Bayrakçıoğlu da türbenin çatışındaki kurşun levhaları çalınmış olmasını üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Hırsızlar türbe falan dinlemiyor, bu vicdansızlıktır, olduğu gibi çalmışlar kurşunların yarısını. Hırsızlık artık diz boyu olmuş, ne diyeceğimi bilemiyorum diyecek bir şey yok. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, olacak şey değil" dedi.

Necip Işık adlı vatandaş ise insanların tarihlerine saygılı olmasını ve koruması gerektiğinin altını çizerek; "Görüldüğü üzere kurşun plakalar alınmış çalınmış. Olmaması gereken bir şey, tarihi eserlerimizin zarar görmemesini isterim" ifadelerini kullandı.

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