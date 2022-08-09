Video Yaşam Tokat'ta ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza kamerada | Video
Tokat'ta ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza kamerada | Video

Tokat'ta ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza kamerada | Video

09.08.2022 | 12:25

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, Erbaa Sanayi sitesi kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, M.O. Ö (17) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Pancarcı, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs kavşakta aracın çarpması ile savrularak yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı. 17 yaşındaki sürücünün polis merkezinde ifade işlemlerinin devam ettiği, yengesini hastaneye götürdükten sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

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