Tokat'ta genç motosikletliyi hayattan koparan feci kaza anı kamerada | Video
Tokat'ta genç motosikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde bir otomobilin dönmeye çalıştığı esnada Öncübaşı'nın araca çarpmamak için manevra yaptığı ve elektrik direğine çarparak yola savrulduğu görüldü.
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