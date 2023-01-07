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OTOMATİK OYNAT
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Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:59
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Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 07.01.2023 | 11:52
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İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 07.01.2023 | 11:42
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69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 07.01.2023 | 11:31
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Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 11:06
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Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 07.01.2023 | 11:12
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Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 07.01.2023 | 11:12
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Kadıköy'de taksi takla attı, 3'ü ağır 4 yaralı | Video 07.01.2023 | 09:51
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Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 07.01.2023 | 09:49
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Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video 07.01.2023 | 09:49
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Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video 07.01.2023 | 09:49
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Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 06.01.2023 | 16:30
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Sancaktepe'de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video 06.01.2023 | 15:38
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.01.2023 | 15:56
Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde gizli buzlanma nedeni ile hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.