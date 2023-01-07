Video Yaşam Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video

Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video

07.01.2023 | 11:59

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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde gizli buzlanma nedeni ile hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza; Yeşilyurt ilçesi Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. S. K (40) idaresindeki otomobil ile M. K (36) idaresindeki hafif ticari yoldaki gizli buzlanma nedeni ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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