Video Yaşam Tokat'ta iş hanı çatısında yangın | Video
Tokat'ta iş hanı çatısında yangın | Video

Tokat'ta iş hanı çatısında yangın | Video

10.01.2023 | 16:08

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TOKAT'ta 5 katlı iş hanının çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çatıda hasar meydana geldi.

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Yangın, saat 14.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi Yeni Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Anadolu Pasajı'nın çatısında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı kısmında yangın çıktı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, katlı pasajın çatısına müdahale etti. Yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda hasara neden olan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

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