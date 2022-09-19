Video Yaşam Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video
Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video

Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video

19.09.2022 | 14:50

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Tokat'ta kavak ağacı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayın 4 zanlısı adliyeye sevk edildi.

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Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda kavak ağacı meselesi yüzünden iki aile arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Munise Nazik (40) sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan C.N. (57), Y.N. (29), T.N. (23), A.N. (77) isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin arından geniş güvenlik önlemleri altında Tokat Adliyesine sevk edildi.

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