Tokat'ta kısıtlama saatinde maç yapan 12 Somalili öğrenci polise yakalandı | Video

Tokat'ta kısıtlama saatinde halı sahada maç yaparken yakalanan 12 Somalili öğrenci, polis tarafından kaldıkları yurda götürülerek, haklarında tutanak tutuldu.

Tokat'a 15 gün önce geldikleri öğrenilen 12 Somali uyruklu üniversite öğrencisi kısıtlama saatinde futbol maçı yaparken yakalandı. Tokat Belediyesi Spor Kompleksinde bir araya gelen öğrencileri fark eden polis ekipleri, oyunu durdurarak sorgulama yaptı. Tokat'ta KYK yurtlarında kaldıkları öğrenilen yabancı uyruklu öğrenciler, maç yaparken saati unuttuklarını söylese de tutanaktan kurtulamadı. Halı sahaya getirilen polis minibüsü ile KYK Yeşilırmak Yurdu'na götürülen öğrenciler hakkında kimlik ve öğrenci belgesi incelenmesi yapıldıktan sonra tutanak tutuldu.