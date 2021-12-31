Tokat'ta köpek saldırısına uğramıştı: Kendisiyle aynı kaderi paylaşan Asiye ile ilgili konuştu | Video
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Tokat'ta geçtiğimiz ay köpek saldırısına uğrayan 68 yaşındaki Hatice Er, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı minik Asiye'nin duruma çok üzüldüğünü söyleyerek, "Başıboş köpekler toplatılsın'' dedi.