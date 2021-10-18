Video Yaşam Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

18.10.2021 | 15:04

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TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

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Kaza saat 13.30 sıralarında Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerinde, 5'inci kilometrede yaşandı. Reşadiye'den Karataş köyü istikametine seyir halinde olan Mevlüt Karaca yönetimindeki servis minibüsü, karşı yönden gelen Reşadiye Kayalık Mahallesi muhtarı Dursun Can'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan yolculardan Emine Yıldırım (60) olay yerinde Mehmet Tekin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, her iki araçtaki 11 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye ve Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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