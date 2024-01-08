Video Yaşam Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video
Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video

Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video

08.01.2024 | 09:54

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın dün akşam saat 21.00 sıralarında ilçeye 32 kilometre uzaklıktaki Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait evde çıktı. Bacadan sıçrayan alevler önce çatıyı daha sonra da tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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