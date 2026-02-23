Video Yaşam Tokat'ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: "Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim" | Video
23.02.2026 | 11:29

Tokat'ta bir vatandaş, yol kenarında yaralı halde bulduğu tilkiyi otomobiliyle Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine ulaştırarak tedavi altına alınmasını sağladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağlarbaşı köyü yolunda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir vatnadaş, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir tilki fark etti. Aracını durdurarak kontrol eden vatandaş, tilkinin arka ayaklarını kullanamadığını gördü. Yaralı tilkiyi "gel mınışım" diye çağırıp otomobiliyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne götürdü. Tilkinin bir aracın çarpması sonucu yaralanmış olabileceği değerlendirilirken, yetkililere teslim edilen tilki tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
