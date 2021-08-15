TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı | Video

Muğla’da çıkan orman yangılarını söndürmek için desteğe gelen TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı.

Muğla'da çıkan orman yangınlarına desteğe gelen TOMA'lar ormancıları sevindirdi. Bir ormancının " Siz nereden geldiniz Allah gönderdi Allah. Gökten mi düştünüz böyle bir şey olmaz" sözleri gülümsetti.