Video Yaşam TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı | Video

TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı | Video

TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı | Video
15.08.2021 | 10:52

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Muğla’da çıkan orman yangılarını söndürmek için desteğe gelen TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı.

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Muğla'da çıkan orman yangınlarına desteğe gelen TOMA'lar ormancıları sevindirdi. Bir ormancının " Siz nereden geldiniz Allah gönderdi Allah. Gökten mi düştünüz böyle bir şey olmaz" sözleri gülümsetti.

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